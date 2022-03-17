"Сделаю тебя самой счастливой": брат Кайрата Нуртаса дал обещание своей избраннице

Зангар Нуртас и Жибек. Кадр из видео: instagram.com/zangaar

Брат популярного казахстанского певца Кайрата Нуртаса адресовал трогательные строки своей возлюбленной. Зангар Нуртас пообещал, что сделает избранницу самой счастливой женщиной на свете, передает NUR.KZ.

Недавно Нуртас и Гульзира Айдарбековы засватали новую келин. После мать Кайрата Нуртаса показала, как встретила новоявленную невестку в своем доме.

Младший брат Кайрата адресовал своей возлюбленной трогательные строки, поделившись кадрами с ее ұзату. На кадрах застенчивую невесту в красивом национальном наряде подвела к жениху певица Жазира Байрбекова. Зангар унес свою избранницу на руках.

"Дай Бог, сделаю тебя самой счастливой женщиной после моей мамы", - написал он в Instagram.

Подписчики, умиленные зрелищем и трогательными словами, оставили свои отзывы.

"Какие замечательные слова", "Вот это настоящий джигит. Держи свое слово теперь!", "Как он смотрит на нее", "Зангар ты такой мудрый, такие слова написал, будь счастлив", "Какое платье у невесты красивое", "Какая счастливая девушка! Попала в хорошую семью, еще за какого парня выходит замуж!", "Счастья вам! Станьте хорошей семьей", "Зангар, наверное, многие девушки теперь отпишутся от тебя", - написал его подписчики.

Ранее Зангар Нуртас поделился романтическим видео с невестой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1961237-sdelayu-tebya-samoy-schastlivoy-brat-kayrata-nurtasa-dal-obeschanie-svoey-izbrannitse/