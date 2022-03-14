"Счастливы вместе": Татьяна Брухунова поделилась милым семейным снимком

Татьяна Брухунова и Евгений Петросян с сыном. Фото: instagram.com/bruhunova

Молодая жена 76-летнего юмориста Евгения Петросяна показала, как они отметили сразу два дня рождения в семье. Два года назад в день рождения Татьяны родился маленький Ваган, передает NUR.KZ.

"33 и 2!" - лаконично подписала Татьяна теплое фото в Instagram.

Татьяна и ее сын Ваган родились в один день 13 марта. На трогательном снимке заботливая мама протягивает малышу именинный торт, украшенный ягодами. Рядом с сыном на диване сидит счастливый отец, который умиляется нежному моменту.

Семья находится в своей уютной гостиной. Милая фотография не оставила равнодушными подписчиков. Отметим, что впервые маленького сына Евгений Петросян показал в день своего 75-летия.

"Поздравляю! Фото какое домашнее, уютное! Мира и счастья вам", "Счастливы вместе и очень похожи", "Какое потрясающее, теплое фото", "Как мило! Пусть счастье будет в вашем доме всегда!", "С какой любовью папа смотрит на сына!", "Какая милота", "Поздравляю от души мамочку и сыночка с днем рождения!" - отметили они.

Татьяна также опубликовала несколько снимков с маленьким Ваганом в сторис. Ко дню рождения малыша любящие родители украсили дом воздушными шарами в виде забавных зверушек и машинок.

Ваган Петросян. Фото: instagram.com/bruhunova

Ранее мы писали, что молодая жена Петросяна примерила неординарный образ. Она также удивила своих подписчиков, надев кокошник.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1960570-schastlivy-vmeste-tatyana-bruhunova-podelilas-milym-semeynym-snimkom/