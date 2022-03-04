"Девушка-весна": 32-летняя жена Петросяна примерила оригинальный образ

Татьяна Брухунова. Фото: instagram.com/bruhunova

Жена 76-летнего юмориста Евгения Петросяна удивила подписчиков в соцсети необычным образом. Многие отметили, что креативная фотосессия Татьяны Брухуновой их вдохновила, передает NUR.KZ.

Татьяна Брухунова умеет удивлять. Зимой Татьяна вызвала восторг фанатов, появившись в вязаном чепчике. А недавно 32-летняя модница примерила весенний наряд. Подписчики поблагодарили ее за позитивные фотографии, отметив, что ее аккаунт наполнен светом и добром.

В этот раз Татьяна запечатлелась в весьма креативном образе, который не оставил равнодушными ее поклонников.

"Это вдохновляющее фото. Спасибо вам", "Какая же вы позитивно-солнечная!", "Спасибо вам за радость и свет, который вы излучаете", "Интересно, необычно, здорово!", "Как красиво, девушка-весна", - написали они.

Татьяна объяснила, как наполняется позитивом.

"Мой антидепрессант", - прокомментировала она видео с маленьким Ваганом.

Подписчики умилились трогательным кадрам.

"Аа, какой же это кайф! Таня, здоровья и счастья вашей семье!", "Милота! Спасибо за позитив, Татьяна! Я вас обожаю!", "Какой он сладкий и как быстро вырос", - оставили свои комментарии фанаты.

Напомним, впервые малыша Вагана счастливый отец показал публике в день своего 75-летия. Позже Татьяна Брухунова раскрыла правду о рождении сына.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1959320-devushka-vesna-32-letnyaya-zhena-petrosyana-primerila-originalnyy-obraz/