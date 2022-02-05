Принцесса в кокошнике: молодая жена Петросяна удивила фанатов новым образом

Татьяна Брухунова. Фото: instagram.com/bruhunova

Супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова удивила подписчиков в соцсетях новым образом: на этот раз жена известного комика сфотографировалась в кокошнике.

Как пишет "Экспресс газета", с подачи супруги юмориста многие российские женщины обратили внимание на растянутые свитера и теплые жилетки.

В этот раз Брухунова показала подписчикам новый необычный элемент гардероба - на одном из свежих фото она позирует в черном кокошнике и в любимых круглых очках, которые уже успели стать фирменной частью ее образа.

"Принцесса была прекрасная… Веселая так точно!" — написала Брухунова под фото.

В комментариях поклонники осыпали комплиментами девушку, которая позировала на камеру не только в необычном виде, но и без макияжа.

"У меня два таких кокошника, обожаю!"; "Почему-то ассоциация с Жаклин Кеннеди"; "Прекрасная принцесса, и погода, и корона", - написали поклонники.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1954249-printsessa-v-kokoshnike-molodaya-zhena-petrosyana-udivila-fanatov-novym-obrazom/