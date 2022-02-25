"Потихоньку проходит": Сиви Махмуди призналась, что стала меньше грустить после развода

Сиви Махмуди. Фото: instagram.com/sivi_makhmudi

Казахстанская певица Сиви Махмуди, не так давно объявившая о своем разводе, ответила на вопросы подписчиков в соцсети. Певица заверила, что жизнь после тридцати только начинается, передает NUR.KZ.

В конце декабря Сиви Махмуди сделала шокирующее признание. Она рассказала, что развелась с мужем почти год назад. Артистка отметила, что решение ей далось нелегко, но оно было обдуманным.

Позже разведенная певица высказалась о новом браке и призналась, что больше не хочет замуж. А самым ценным в своей жизни считает своих троих малышей, для счастья которых приложит все силы.

В этот раз Сиви вновь завела откровенный разговор с подписчиками в Instagram. Многие, ничего не спрашивая, просто оставляли ей комплименты.

"Красотка, а глаза грустные", - заметили фанаты.

Артистка заверила, что это не так.

"Раньше были грустные, потихоньку проходит. Все будет хорошо", - написала в ответ певица.

Сторис Сиви Махмуди. Скриншот: instagram.com/sivi_makhmudi

Любопытные подписчики поинтересовались, нравятся ли Сиви молодые парни.

"Молодые? А я что, старая по-вашему? Жизнь после тридцати только начинается", - отшутилась она.

Ранее Сиви Махмуди рассказала, что перенесла вынужденную операцию. Спустя время она похвасталась "новой" грудью после пластики. Артистка отметила, что очень довольна результатом.

Сторис Сиви Махмуди. Скриншот: instagram.com/sivi_makhmudi

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1957891-potihonku-prohodit-sivi-mahmudi-priznalas-chto-stala-menshe-grustit-posle-razvoda/