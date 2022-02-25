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"Потихоньку проходит": Сиви Махмуди призналась, что стала меньше грустить после развода

Сиви Махмуди
Сиви Махмуди. Фото: instagram.com/sivi_makhmudi

Казахстанская певица Сиви Махмуди, не так давно объявившая о своем разводе, ответила на вопросы подписчиков в соцсети. Певица заверила, что жизнь после тридцати только начинается, передает NUR.KZ.

В конце декабря Сиви Махмуди сделала шокирующее признание. Она рассказала, что развелась с мужем почти год назад. Артистка отметила, что решение ей далось нелегко, но оно было обдуманным.

Позже разведенная певица высказалась о новом браке и призналась, что больше не хочет замуж. А самым ценным в своей жизни считает своих троих малышей, для счастья которых приложит все силы.

В этот раз Сиви вновь завела откровенный разговор с подписчиками в Instagram. Многие, ничего не спрашивая, просто оставляли ей комплименты.

"Красотка, а глаза грустные", - заметили фанаты.

Артистка заверила, что это не так.

"Раньше были грустные, потихоньку проходит. Все будет хорошо", - написала в ответ певица.

Сторис Сиви Махмуди
Сторис Сиви Махмуди. Скриншот: instagram.com/sivi_makhmudi

Любопытные подписчики поинтересовались, нравятся ли Сиви молодые парни.

"Молодые? А я что, старая по-вашему? Жизнь после тридцати только начинается", - отшутилась она.

Ранее Сиви Махмуди рассказала, что перенесла вынужденную операцию. Спустя время она похвасталась "новой" грудью после пластики. Артистка отметила, что очень довольна результатом.

Сторис Сиви Махмуди
Сторис Сиви Махмуди. Скриншот: instagram.com/sivi_makhmudi

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1957891-potihonku-prohodit-sivi-mahmudi-priznalas-chto-stala-menshe-grustit-posle-razvoda/

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