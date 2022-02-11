"Эта версия нравится больше правды": Саша Дони призналась, что с Тимати не было пиар-романа

Саша Дони. Фото: instagram.com/sashadony

Украинская модель Саша Дони, с которой по версии фанатов встречался Тимати, рассказала об отношениях с рэпером. Она призналась, что версия о пиар-романе ей нравится больше правды, передает NUR.KZ.

В сентябре Тимати отдыхал на греческом острове Миконос, однако не один, а в компании девушки. Фанаты быстро вычислили, с кем улетел в Грецию рэпер. По их предположениям, его спутницей оказалась длинноногая блондинка Саша Дони.

Однако после Тимати вновь появился с победительницей "Холостяка" Катей Сафаровой. А недавно отдыхающего в Колумбии рэпера заподозрили в новом романе.

Саша Дони однажды высказалась об отношениях на расстоянии, она отметила, что ей такое не подойдет. А после и вовсе призналась, что они с Тимати не вместе.

Подписчики вновь спросили ее об артисте.

"У вас с Тимати был пиар-роман?" - поинтересовались они.

"Нет, но мне эта версия уже нравится больше правды", - ответила она.

Сторис Саши Дони. Фото: instagram.com/sashadony

Фанаты также спросили, как относятся родители 19-летней Саши к тому, что она живет свободной жизнью. Она отметила, что ее родители "не застряли в понятиях СССР".

"Отлично относятся. Мне повезло с родителями. Мы на одной волне", - призналась Дони.

Девушка также рассказала, кто нарек ее именем Александра. Оказалось, что это было желание ее сестры, вдохновленной песней "Александра" из кинофильма "Москва слезам не верит".

"Родители хотели изначально назвать Кристиной. Сестра отговорила. Я очень люблю имя Александра, Александр. Хотя в детстве стеснялась и всем говорила, что я Настя", - написала она.

Сторис Саши Дони. Фото: instagram.com/sashadony

Саша Дони. Фото: instagram.com/sashadony

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1955638-eta-versiya-nravitsya-bolshe-pravdy-sasha-doni-priznalas-chto-s-timati-ne-bylo-piar-romana/