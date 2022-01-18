Отдыхающего в Колумбии с детьми рэпера Тимати заподозрили в новом романе

Тимати. Фото: instagram.com/timatiofficial

Рэпера Тимати заподозрили в новом романе. Фанаты артиста уверены, что он отдыхает в Колумбии с очередной длинноногой красавицей. А ранее с ней же был замечен в Дубае.

Рэперу Тимати приписывают многочисленные романы. Так, поклонники предполагали, что артист состоял в отношениях с моделью Сашей Дони, победительницей шоу "Холостяк" Катей Сафаровой и другими красавицами.

Сейчас Тимати отдыхает в Колумбии. Он публикует в своем Instagram фотографии с детьми - Алисой и Ратмиром.

Однако пытливые подписчики считают, что Тимати поехал в Колумбию не только с детьми, но и подругой. Они уверены, что компанию на этот раз ему составила новая пассия - модель по имени Валентина. В сторис девушки появляются те же локации, что и у Тимати, отмечает "СтарХит".

К тому же Валентина призналась в своем аккаунте, что влюблена, но не назвала имени своего избранника. Фанаты уверены, что Тимати был с моделью и в Дубае во время новогоднего отдыха. Некоторые считают, что роман с Валентиной у рэпера начался еще осенью прошлого года, а отношения с Сашей Дони были лишь пиар-ходом.

Мы писали ранее, что мать его сына Анастасия Решетова призналась, что пожалела об их расставании после покупки Тимати элитного жилья.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1951772-otdyhayuschego-v-kolumbii-s-detmi-repera-timati-zapodozrili-v-novom-romane/