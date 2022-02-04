Певица Лидо вернулась с детьми в США

Лидия Досалина. Фото: instagram.com/lido_kz

Казахстанская певица Лидия Досалина возвращается с детьми в США. Там семья пробудет до лета, передает NUR.KZ.

О своем предстоящем возвращении в США артистка рассказала в Instagram. При этом, как оказалось, Лидо сначала сняли с рейса и ей пришлось ждать другого.

"Всем привет, а это я. Кого сняли с рейса, тот я. Но все хорошо, завтра я вновь улетаю, увидимся совсем скоро, а точнее летом", - поведала Лидия Досалина.

Она также показала кадры с детьми из аэропорта и пояснила, что скоро окажется в Лос-Анджелесе.

Оператор Лидо Азамат пообещал, что "будет плакать".

"Пожелайте нам счастливого пути", - попросила певица.

Артистка также пояснила, что, согласно правилам Green Card, она должна проводить в Соединенных Штатах не менее шести месяцев в год.

Напомним, летом прошлого года певица Лидо вместе с детьми вернулась в Казахстан после нескольких лет проживания в Америке. Она также с возмущением ответила на слухи о ее разводе с мужем, который остался в США.

Однако позже все же объявила о расставании с ним.

"Как бы ни сложились наши жизни, мы родные люди до конца наших дней, потому что у нас четверо детей", - заявила певица.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1954660-pevitsa-lido-vernulas-s-detmi-v-ameriku/