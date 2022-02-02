"Добро пожаловать в семью": Салтанат Бакаева рассказала, как назвала четвертого сына

Салтанат Бакаева с мужем и детьми. Фото: instagram.com/saltanat_bakayeva

Актриса и певица Салтанат Бакаева, недавно ставшая многодетной мамой, рассказала, какое имя малышу выбрал ее муж. Она также поделилась фотографиями с выписки из роддома, передает NUR.KZ.

Неделю назад Салтанат сообщила, что родила четвертого сына. Актриса отметила, что теперь ее можно смело называть многодетной мамой.

Певицу с малышом выписали домой. Кадры счастливой встречи нового члена семьи с родными она опубликовала в Instagram. Мальчика назвали Арсеном.

"Абдималик Арсен Нуржанулы, добро пожаловать в нашу семью. Наш папа выбрал отличное имя", - написала она.

На фото Салтанат с букетом роз стоит в окружении своих мужчин - мужа и четверых сыновей. Подписчики вновь тепло поздравили счастливую семью с пополнением.

"Как бы не сглазить, будьте счастливы", "Как здорово, пусть радует вас всегда", "Пусть станет настоящим мужчиной, долгой ему жизни", "Вы мать-героиня, вместе с мужем в вашей семье пятеро мужчин!", "Салтанат молодец, родить четверых сыновей нелегко", "Красивое имя, с возвращением домой!" - написали они.

Ранее мы писали, что Салтанат Бакаева с мужем провели гендер-пати. Актриса рассекретила пол четвертого ребенка. Также на беременную Бакаеву обрушилась волна негатива из-за безобидного видео в стиле TikTok.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1954226-dobro-pozhalovat-v-semyu-saltanat-bakaeva-rasskazala-kak-nazvala-chetvertogo-syna/