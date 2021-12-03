"Зазвездилась мамаша": на беременную Салтанат Бакаеву обрушилась волна негатива

Салтанат Бакаева. Фото: instagram.com/saltanat_bakayeva

Казахстанская актриса и певица Салтанат Бакаева попала под раздачу злопыхателей из-за безобидного видео в стиле TikTok. Хейтеры, выказавшие зависть, отметили, что актриса слишком беззаботно живет. Однако Салтанат не стала молчать в ответ, передает NUR.KZ.

В одном из своих постов ожидающая ребенка актриса рассказала о планах на день.

"Сегодня у меня бассейн, йога, приготовление еды и покупка классного ежедневника", - отметила она, опубликовав видео в стиле TikTok с быстрой сменой одежды.

Подписчики оставили свои комментарии, среди которых было очень много возмущенных.

"Зазвездилась мамаша", "Как будто она одна только беременна в Казахстане", "Не жизнь, а мед у тебя, однако", "Не родила что ли еще? Что, она верблюда проглотила?", "Никак не угомонится, зачем нам твои видео, человеку будет двух метров ткани достаточно, запомни это", - написали злопыхатели.

Не выдержав подобного, артистка написала свой ответ.

"Жизнь, полная негатива. Какая она? Я не хочу знать ответа на этот вопрос. Это мой выбор. Хочу жить на позитиве. Держу себя подальше от того, что может плохо на меня повлиять.

Под моим последним постом было много недобрых комментариев. Быть может, если бы я не была беременна, не обратила на это внимания, но сейчас каждое слово воспринимаю близко к сердцу. И порой даже плачу.

Почему вы ищете виновных в своих проблемах извне? Я ведь не родилась артисткой, успешным предпринимателем. Все мы испытывали трудности, пока не достигли этого уровня, трудились, не боялись рисковать", - отметила она.

Салтанат призвала взять ответственность за свою жизнь и перестать винить в своих неудачах окружающих.

"Если вам не нравится что-то в вашей жизни, имейте смелость изменить ее. Только человек, который не боится перемен, достигнет успеха.

Возьмите ответственность за свою жизнь. Конечно, легче обвинить другого - виновата свекровь, мама плохо воспитала, учитель много ругал, певцы много хвалятся и тому подобное.

Но все это только отговорки. Если человек примет решение изменить жизнь, то он достигнет своей цели. А почему мы этого не делаем?

Потому что ленимся, не хотим думать, боимся трудностей. Вот поэтому заявляю вам - в том, что ваша жизнь неудачна, лично моей вины в этом нет. Не надо писать мне гадостей и портить настроение. А не нравлюсь, так отпишитесь и все", - заявила артистка.

Мы писали ранее, что Салтанат Бакаева рассекретила пол будущего малыша. Актриса сообщила, что они с супругом ожидают четвертого мальчика.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1945153-zazvezdilas-mamasha-na-beremennuyu-saltanat-bakaevu-obrushilas-volna-negativa/