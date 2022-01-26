Актриса Салтанат Бакаева родила четвертого сына (фото)

Салтанат Бакаева. Фото: instagram.com/saltanat_bakayeva

Актриса и певица Салтанат Бакаева родила ребенка и сразу поделилась фотографией, на которой держит малыша, передает NUR.KZ.

Радостной новостью и фотографией из роддома она поделилась на своей странице в Instagram.

"По воле Божьей все прошло хорошо. Теперь вы можете называть меня многодетной мамашей", - написала Бакаева.

Обрадованные поклонники тут же принялись наперебой поздравлять знаменитость с пополнением и желать всяческих благ ей и новорожденному. К ним также присоединились коллеги Салтанат.

"Салтуша, золотая девушка, ура! Пусть ребенок будет крепок!", "Слава Всевышнему! Наша многодетная!", "Это тот момент, когда чувствуешь себя птицей. Дай Бог здоровья", "Пусть будет большим гражданином, достойным сыном народа", "От всего сердца поздравляю", - прокомментировали пользователи соцсети.

Напомним, это уже четвертый сын в семье актрисы. Ранее она провела гендер-пати, а после него рассказала, что в очередной раз ждет мальчика. Некоторые пошутили, что на пятый-шестой раз может наконец получиться девочка.

А некоторое время назад на женщину обрушилась волна негатива - хейтеры отметили, что актриса слишком беззаботно живет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1952995-saltanat-bakaeva-rodila-rebenka-foto/