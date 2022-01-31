"Ты не заслужил детей": мужа Анастасии Макеевой пристыдила экс-супруга

Анастасия Макеева и Роман Мальков. Фото: instagram.com/makeevan

К нынешнему мужу актрисы Анастасии Макеевой обратилась бывшая жена. Мать четверых детей утверждает, что мужчина не выплачивает алименты на детей, хотя Макеева неоднократно говорила обратное, передает NUR.KZ.

Светлана Малькова, которая родила Роману Малькову четверых детей, написала пост в Instagram. Художница отметила семилетие младшего сына.

"Семь лет назад я стала мамой в четвертый раз. Если бы тогда мне сказали, что я буду сама растить и содержать своих детей, то хочу сказать точно, что меня все равно ничего бы не остановило! Могу сказать, остаться одной - это очень тяжело.

Каждый день ты думаешь, как заработать деньги, что приготовить, что купить. Ты должна успевать все: погулять с детьми, сделать уроки, поиграть с ними, позаниматься и много-много всего", - написала она (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены - прим. ред.)

Светлана отметила, что жизнь научила ее не жаловаться, она во всем старается видеть позитив. Своим подписчицам многодетная мать посоветовала, не боясь, рожать детей. А также поблагодарила за поздравления и подарки, которые ей шлют.

С семилетием сына поздравил в соцсети и Роман Мальков. Однако Светлана вновь напомнила бывшему мужу об алиментах, которые, как она утверждает, он не платит.

"Ром, не льсти себе. Зайди на сайт должников. Хочешь сделать будущее сыну, иди работать и обеспечь детей питанием хотя бы. Ты не заслужил детей, и дело не в фамилии. Ты к сорока годам ничего не добился", - написала она.

Сторис Светланы Мальковой. Фото: instagram.com/svetamalkova

Напомним, актриса Анастасия Макеева вышла замуж в мае прошлого года. Ее избранником стал бизнесмен Роман Мальков - отец четверых детей. По решению суда пасынок актрисы остался жить с нею и отцом. А недавно Макеева получила паспорт с двойной фамилией.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1953883-ty-ne-zasluzhil-detey-muzha-anastasii-makeevoy-pristydila-eks-supruga/