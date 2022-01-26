"Вступила в новую жизнь": Макеева сообщила о получении паспорта с новой фамилией

Анастасия Макеева и Роман Мальков. Фото: instagram.com/makeevan

Российская актриса Анастасия Макеева сообщила о важном событии в жизни. Она получила паспорт с двойной фамилией. Актриса таким образом решила "соединиться с родовой программой мужа", передает NUR.KZ.

В прошлом году Анастасия Макеева вышла замуж. Ее избранником стал Роман Мальков - бизнесмен и отец четверых детей. Макеева призналась, что очень ценит своего мужа.

"Ну что, можете меня поздравить с моим новым днем рождения. Сегодня официально родилась Малькова-Макеева Анастасия Васильевна.

Я вступила в новую жизнь и соединилась с родовой программой моего мужа - Романа Малькова", - написала она в Instagram (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Актриса объяснила, почему выбрала именно двойную фамилию.

"Для папы я оставила Макееву, а для мужа в приоритете поставила первую Малькова. В титрах я останусь Макеевой. Это уже бренд", - написала она.

Подписчики и звездные коллеги искренне поздравили ее.

"Желаю вам большого-большого счастья", "Поздравляю вас, ребята! Красивая пара, приятно на вас смотреть", "Рождение красивой семьи", "С новым паспортом в новую жизнь!", "Какая искренняя радость. Поздравляю!", "Как повезло вашему мужу!" - оставили они свои комментарии.

Однако не все порадовались за актрису.

"Чему так радоваться?", "Посмотрим, что из этого получится", "В копилке Романа еще одна жена Малькова", - написали критики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1953115-vstupila-v-novuyu-zhizn-makeeva-soobschila-o-poluchenii-pasporta-s-novoy-familiey/