"25 часов мучений, и вот я мама во второй раз": актриса Асель Аскар родила сына (фото)

Асель Аскар с новорожденным сыном. Фото: instagram.com/assel.askar

Актриса Асель Аскар стала матерью во второй раз. У знаменитости родился еще один сын, передает NUR.KZ.

Радостной новостью Асель сама поделилась на своей странице в Instagram. Она не стала томить поклонников и сразу рассказала, какое имя выбрала для малыша.

"Добро пожаловать, мой Айбек Айбарс Айбекұлы. Вес - 3292 грамма. Рост - 52 сантиметра. 25 часов мучений, и вот я мама во второй раз! Спасибо за сына Всевышнему!" - написала актриса.

Подписчики поздравили звезду с пополнением в семье.

"Пусть растет здоровым и на радость", "Боже, какая прелесть, поздравляю, моя дорогая", "Наши поздравления, Асель! Очень рада и очень ждали", "Аселя, поздравляю от всей души! Пусть растет здоровым и счастливым! Наслаждайтесь друг другом! Я очень за тебя рада! За твой невероятный рост и успехи! Таких людей я еще не встречала в жизни!" - прокомментировали поклонники Асель.

Напомним, ранее Асель Аскар высказала свое мнение о том, каким отцом будет ее избранник, который вернулся к ней после их расставания.

Актриса также посвятила трогательный пост своему на тот момент будущему сыну, отметив, что он "пришел без предупреждения"

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1953711-25-chasov-mucheniy-i-vot-ya-mama-vo-vtoroy-raz-aktrisa-asel-askar-rodila-syna-foto/