Асель Аскар рассказала, как вернувшийся к ней муж относится к будущему ребенку

Асель Аскар. Фото: instagram.com/assel.askar

Актриса Асель Аскар, недавно воссоединившаяся со своим избранником и ждущая от него ребенка, рассказала, как тот относится к будущему малышу. Блогерша высказала мнение, что мужчина будет хорошим отцом, передает NUR.KZ.

Одна из поклонниц спросила Асель в Instagram, какие эмоции Айбек проявляет по отношению к будущему сыну.

"Самые искренние. Он всегда бы неравнодушен к малышам. А тут ждет своего. Тоже разговаривает с пузом, гладит его постоянно и все мои вкусовые предпочтения списывает на их схожесть. Это мило. Думаю, он будет хорошим, чутким, заботливым папой. С каждым месяцем, видя, как растет живот, он испытывает осознание, что скоро будет папой", - ответила блогерша.

Story Асель Аскар. Скрин: instagram.com/assel.askar

Подписчики также задались вопросом, почему актриса продолжает жить с мамой.

"Вот нет предела человеческому любопытству. Это, знаете, как залезть человеку в трусы и после аккуратно извиниться. Не понимаю, а что плохого в том, что я живу у мамы? У некоторых нет мам. И я уверена, они как раз таки считают эти предрассудки дебильными.

Мне хорошо рядом с мамой. Тепло. Рядом сыночек мой. Я беременна. За мной мама ухаживает. Я в ответ в благодарность дарю ей подарки. Вечерами она пишет картины, днем она на занятиях, ночью, когда не спится, пьем чай. Мне прям хорошо", - заявила Асель.

Story Асель Аскар. Скрин: instagram.com/assel.askar

Ранее Асель Аскар рассказала , что ее мать родила сына в 50 лет. О воссоединении актрисы с отцом ребенка стало известно осенью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1952861-asel-askar-rasskazala-kak-vernuvshiysya-k-ney-muzh-otnositsya-k-buduschemu-rebenku/