"Ты пришел без предупреждения": Асель Аскар посвятила трогательный пост будущему сыну (видео)

Асель Аскар. Фото: instagram.com/assel.askar

Актриса Асель Аскар посвятила своему еще нерожденному ребенку трогательные слова. Знаменитость отметила, что будущий сын уже изменил ее и вдохнул в нее новую жизнь, хотя "пришел без предупреждения", передает NUR.KZ.

В своем Instagram Асель призналась, что очень ждет своего малыша.

"Ты это знаешь и ты это чувствуешь. С первого дня твоего появления в моей жизни я стала другой. Я это стала за собой замечать. И за это тебе большое спасибо. Ты вдохнул в меня новую жизнь. Мои мечты и планы ты изрядно поменял.

Ты пришел без предупреждения и это говорит мне о многом. Я чувствую в себе твой характер. Твою силу. Ты мой сын. Спасибо тебе за то, что ты выбрал именно меня. Я не обещаю тебе, что буду тебе идеальной мамой. Но одно обещаю точно, что я буду тебе самым близким и родным человеком. И любить я тебя буду без условности, не потому что ты мой сын, а просто потому что ты уже есть", - призналась она.

Актриса попросила прощения у малыша, что ей "пришлось столько понервничать и пережить нелегкие моменты в жизни".

"Ты пережил их со мной. И только ты знаешь, как мне было тяжело. И только ты заставлял меня собраться и идти дальше. Я знаю точно. Ты будешь сильным и все тебе будет нипочем. Я все свои лучшие и сильные качества приписываю тебе. И передаю их тебе. Я вдыхаю в тебя силу и мощь, любовь и трепет. Ты будешь лучшей версией своих предков. Они благословили тебя. Твое появление. Я каждый день прошу у Всевышнего открытой дороги тебе и светлого пути в жизни", - добавила Асель.

По словам артистки, это дитя вдохновляет ее на жизнь и задает ей ритм.

"Нам с тобой еще предстоит познакомиться и я жду не дождусь этого дня. Осталось совсем чуть-чуть, и мы с тобой встретимся. И это будет любовь с первого взгляда. Я тебя жду, сынок", - написала она.

Подписчицы назвали ее послание "волшебным" и признались, что у них мурашки по коже от него.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1947494-ty-prishel-bez-preduprezhdeniya-asel-askar-posvyatila-trogatelnyy-post-buduschemu-synu-video/