"Мне интересно, какими у нас будут дети?": Жанель Макажан объявила о своей беременности

Абай Асылхан и Жанель Макажан. Фото: instagram.com/abay.asylkhan

Отечественная актриса Жанель Макажан призналась, что находится в "интересном" положении. Подписчики поздравили счастливых супругов с грядущим пополнением в семье, передает NUR.KZ.

В прошлом году актриса Жанель Макажан и актер Абай Асылхан стали супругами. Невесте провели обряд "сырга салу". Актриса счастлива во втором браке, она нежно высказалась о своем избраннике.

Фанаты с умилением наблюдают за их семейной идиллией. Актриса опубликовала забавные кадры в Instagram.

"Вот мне интересно, какими у нас будут дети, учитывая таких родителей? P.S. А так вообще можно прыгать, будучи беременной?" - написала она (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Пару поздравили с радостным событием.

"Я так и знала", "Поздравляю!", "Жанель, очень рады за позитивные перемены в вашей жизни, вы достойны быть счастливой", "Люблю вашу пару", "Если здоровье позволяет, то можно прыгать!", "Пусть от счастья кружится голова", "Классно, всем нам не мешает иногда попрыгать", - оставили свои отзывы подписчики.

Напомним, Абай Асылхан рассказал, как сблизился с детьми жены и стал им папой. Ранее Жанель Макажан призналась, почему рассталась с бывшим мужем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1953127-mne-interesno-kakimi-u-nas-budut-deti-zhanel-makazhan-obyavila-o-svoey-beremennosti/