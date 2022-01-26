"Убереги нашу семью от такой напасти": Мадину Садвакасову возмутил вопрос о токал для мужа

Мадина Садвакасова. Фото: instagram.com/sadvakasovamadina

Казахстанская певица Мадина Садвакасова откровенно ответила на вопросы подписчиков в Instagram. Она рассказала о творчестве, семье и даже ответила на вопрос, как относится к появлению у супруга младшей жены, передает NUR.KZ.

Мадина Садвакасова пообещала своим фанатам, что совсем скоро покажет новые образы, представит песню и красочный клип. Она неустанно занята творчеством и готова всегда радость своего зрителя.

Сторис Мадины Садвакасовой. Фото: instagram.com/sadvakasovamadina

Певицу спросили, не хотела бы она кардинально поменять свой имидж. Мадина не боится экспериментов. Она часто удивляла публику интересными образами, а однажды шокировала фанатов смелой стрижкой.

"Мне кажется, я самый бесстрашный, часто меняющий стиль, экспериментирующий с образами артист. Если только налысо не побриться, чего я не сделаю никогда, кстати", - написала она.

По просьбе подписчиков Мадина поделилась архивной фотографией, на которой ей всего 18 лет.

Мадина Садвакасова. Фото: instagram.com/sadvakasovamadina

Поинтересовались фанаты и ее квартирой в Турции. Ранее мы писали о том, что Мадина приобрела недвижимость на берегу Средиземного моря в Алании. Однако выяснилось, что Мадина ее продала.

"Квартиру в Алании 2+1 я продала. Выставили на продажу и квартиру в Алматы. Грядут перемены", - заинтриговала своих подписчиков певица.

Сторис Мадины Садвакасовой. Фото: instagram.com/sadvakasovamadina

На вопрос, в какую страну переехала бы певица, она ответила, что никогда не сделает этого. Мадина призналась, что очень любит свою родину.

"Как можно переехать из самой красивой, прекрасной, лучшей страны на свете. Никогда я не перееду из своей страны, своего Казахстана", - заявила она.

Сторис Мадины Садвакасовой. Фото: instagram.com/sadvakasovamadina

Подписчики задали много вопросов и о семье артистки. Она рассказала, что живет счастливо в браке уже восемь лет. И не готова разделить любовь своего мужчины, с которым намерена жить до старости. Вопрос о том, разрешит ли она мужу взять токал, ее несколько шокировал.

"Это самый нехороший вопрос из всех. Прочь, прочь, убереги от такой напасти нашу семью", - написала она.

Сторис Мадины Садвакасовой. Фото: instagram.com/sadvakasovamadina

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1953025-uberegi-nashu-semyu-ot-takoy-napasti-madinu-sadvakasovu-vozmutil-vopros-o-tokal-dlya-muzha/