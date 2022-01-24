"Моя жизнь будто остановилась": Джуринская о неудачных попытках завести ребенка

Жания Джуринская. Фото: instagram.com/djurinskaya/vlasova_anasteisha

Жания Джуринская рассказала подписчицам, до какого состояния довела себя, желая забеременеть. Актриса посоветовала всем, имеющим проблемы с зачатием, не тратить жизнь на ожидание, а продолжать наслаждаться ею, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Жания поделилась, как проходила ее жизнь в напрасном ожидании беременности.

"Мы год пытались завести ребенка, у нас все не получалось никак. Ходили в клинику на осмотр, где нас развернули - мол, рано паникуете, так как по анализам все нормально.

Каждый месяц на холодном полу в туалете я ждала заветные две полоски, но каждый раз получала твердое "нет" - расстраивало это нас, конечно, сильно, но после очередного отрицательного теста я взорвалась, психанула на себя и на все вокруг! Осознала, что моя жизнь будто остановилась и я в постоянном ожидании, а жизнь-то идет и она у меня одна!" - призналась знаменитость.

После этого Джуринская решила изменить свое отношение к происходящему.

"Выбрала себя! Выбрала жить здесь и сейчас! "Да кто я такая, чтобы решать, когда появится на свет новый человек? Он придет тогда, когда ему это надо! Когда он сам решит!" - сказала я и отпустила ситуацию! Ушла наслаждаться собой, мужем, близкими и работой. Я жила! Нет, ни к кому не ходила, ничего не принимала!" - пояснила Жания.

Она посоветовала подписчицам не терять время "на холодном полу в ванной", не жить лишь ожиданием и не забывать про себя. Сама девушка именно так и поступила. Перестала постоянно делать тесты на беременность и начала просто радоваться жизни.

Изменения пришли в жизнь Джуринской внезапно.

"12 ночи, валяюсь с мужем на кровати, смотрим "ЧБД", и он просто кладет руку на живот мне, вдруг поворачивается ко мне и серьезно спрашивает: "Ты что, беременная? У тебя изменения в животе. Я чувствую".

Вообще не ждала этой новости. А ведь два сна о беременности мне на днях приснились, но не хотела себя обнадеживать. Мысль Данияр посеял мгновенно, что я аж пошла и сделала тест", - рассказала актриса.

Тест оказался положительным, но позже Жания поняла, что случайно сделала тест на овуляцию, а не на беременность. Не желая смиряться с таким исходом, она отправилась в лабораторию сдавать кровь.

В конечном счете, Жания дождалась заветного положительного результата, о котором вскоре объявила подписчикам. А недавно супруги раскрыли пол будущего малыша, устроив гендер-пати.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1952547-moya-zhizn-budto-ostanovilas-dzhurinskaya-o-neudachnyh-popytkah-zavesti-rebenka/