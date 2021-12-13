"Будешь в шоке, увидимся в июне": Джуринская показала реакцию мамы на ее беременность (видео)

Жания Джуринская с мамой. Фото: instagram.com/djurinskaya

Актриса Жания Джуринская, недавно поделившаяся с поклонниками радостной новостью о своей беременности, показала реакцию мамы на это известие. Его знаменитость преподнесла родительнице необычным образом. Ждущая первого внука женщина не смогла сдержать слез, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Жания показала, как передала маме лист с "загадкой". Ее "автор" объяснил, что появится в июне, а сейчас ему две недели.

"Ажека, привет, я расту, мне сейчас две недели, я совсем маленький. Будешь в шоке, увидимся в июне, люблю", - говорилось в тексте.

Сначала будущая бабушка пыталась разгадать загадку, а потом поняла, о чем идет речь.

"Да ты что! Доча, это правда?", - не поверила мама Жании, а затем прослезилась.

Актриса пояснила, что появление внука было мечтой ее родительницы, которая принялась целовать лист с "загадкой" и пообещала его сохранить.

"Сохраню бумажку" - если мама так говорит, значит она реально сохранит. Чтобы вы понимали: открытку от папы, которую он отправил, когда служил в армии, мама до сих пор хранит и каждый день носит с собой в сумке", - рассказала Джуринская.

Напомним, ранее мы писали, что актриса Жания Джуринская объявила о долгожданной беременности. При этом знаменитость высказалась о том, что задавать вопросы о планировании детей семейным парам нельзя.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1946602-budesh-v-shoke-uvidimsya-v-iyune-dzhurinskaya-pokazala-reaktsiyu-mamy-na-ee-beremennost-video/