"Самое потрясающее путешествие в жизни": Ольга Орлова отдохнула в Антарктиде

Ольга Орлова. Фото: instagram.com/olgaorlova1311

Российская певица и телеведущая Ольга Орлова рассказала, как отдохнула в Антарктиде. Несмотря на то, что экс-солистка группы "Блестящие" не любит холод, она осталась под большим впечатлением, передает NUR.KZ.

Ольга Орлова опубликовала ряд фотографий с поездки в Антарктиду.

"Я ненавижу снег и холод, и при любой возможности всегда пытаюсь сбежать из зимы в лето, но… Это было мое самое потрясающее путешествие в жизни! Ни один пляжный отдых и заморские острова не смогут перебить той красоты нетронутой природы, которую я увидела.

Антарктида была моей мечтой, и я ожидала чего-то очень необычного, но и представить не могла насколько!!! Я очень старалась снимать все подробно, несмотря на то, что рукам было очень холодно, чтобы вы увидели эту красоту, пусть и моими глазами. Очень надеюсь, что вам понравилось", - написала Ольга в Instagram (здесь и далее орфография и публикация автора сохранены - прим. ред.)

Ольга рассказала, что ее супруг сначала был в шоке от того, куда они собрались, но остался в восторге от поездки. Путешествие обошлось паре недешево, ведь у них был премиальный лайнер. Однако певица заверила, что растраты окупились яркими впечатлениями.

"Пингвины производят неизгладимое впечатление. Особенно, когда их так много. Эти черно-белые красавцы меня точно не вспомнят, а вот они в моем сердце навсегда!" - пишет Орлова.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1950539-samoe-potryasayuschee-puteshestvie-v-zhizni-olga-orlova-otdohnula-v-antarktide/