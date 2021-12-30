"У меня есть два крыла": Молдир Ауелбекова посвятила трогательные строки детям

Молдир Ауелбекова. Фото: instagram.com/moldir.auyelbekova

Казахстанская певица и актриса Молдир Ауелбекова опубликовала теплый семейный снимок. Она также посвятила нежные строки своим детям и растрогала фанатов, передает NUR.KZ.

Этим летом Молдир Ауелбекова стала мамой во второй раз. А недавно она шокировала признанием о разводе со вторым мужем. Артистка отметила, что видит смысл жизни в детях и ради них должна быть стойкой.

Молдир опубликовала в Instagram фотографию с детьми и написала трогательный пост.

"Слава Богу, у меня есть два крыла. Светочи моей жизни - Салтай и Айару. Они придают мне сил, когда у меня их не остается, когда я грущу, они поднимают мне настроение, когда падаю, они меня поднимают, когда задыхаюсь, они помогают дышать.

Мои два цыпленка, я сделаю для вас все, что в моих силах. Пусть мои детки будут здоровы и счастливы. А все ваши пожелания пусть окупятся сторицей", - написала она.

Растроганные фанаты оставили теплые пожелания семье.

"Пусть их жизнь будет похожа на сказку", "Пусть их детство будет увлекательным, главное, чтобы были здоровы", "Какие сладкие, как бы не сглазить", "Ты очень талантливая певица, желаю тебе творческих успехов", "Будьте счастливы", - написали они.

Напомним, Молдир Ауелбекова заявила, что не будет снимать хиджаб после развода. Певица также рассказала о причине развода.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1949373-u-menya-est-dva-kryla-moldir-auelbekova-posvyatila-trogatelnye-stroki-detyam/