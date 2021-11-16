"По-настоящему счастлива": разведенная Акбота Сейтмагамбет намекнула на перемены в жизни

Акбота Сейтмагамбет. Фото: instagram.com/akbotanurabaykyzy

Экс-солистка "КешYOU" Акбота Сейтмагамбет призналась фанатам, что счастлива. Они тут же решили, что разведенная молодая артистка наладила личную жизнь, передает NUR.KZ.

Красавица Акбота Сейтмагамбет призналась, что в настоящее время переживает яркие чувства.

"То, что сейчас происходит в моей душе, стоит многого. Я по-настоящему счастлива", - написала она в Instagram, добавив смайлик в виде "сердечка".

Подписчики решили, что разведенная артистка наконец обрела женское счастье.

"Вы достойны счастья", "Боташа, красавица, будь счастлива", "Как красиво", "Не торопись, дочка, сначала подумай о двух своих малышах", "Это Шерхан?", "Ты обязана быть счастливой", "Не надо говорить заранее, сглазят",

"Несложно сделать счастливой такую красавицу", "Вы это заслужили", "Что вы ответили Шерхану?", "Это был пранк или правда?", "Вы будете носить кольцо?" - написали они.

Отметим, что недавно в прямом эфире утренней передачи "Таңғы хабар" актер и телеведущий Шерхан Пирназар сделал предложение руки и сердца Акботе.

Зрители не смогли понять, розыгрыш ли это или правда. Певица обещала подумать над предложением. Она не смогла скрыть своего волнения, но призналась, что восприняла происходящее, как шутку.

Напомним, Акбота Сейтмагамбет и шоумен Даурен Айдаркулов развелись летом прошлого года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1942405-po-nastoyaschemu-schastliva-razvedennaya-akbota-seytmagambet-nameknula-na-peremeny-v-zhizni/