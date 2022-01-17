Самые красивые свадьбы в 2021 году

Леди Китти Спенсер и Майкл Льюис. Фото: instagram.com/kitty.spencer

Этот год богат на звездные свадьбы, ведь многие откладывали торжество из-за пандемии коронавируса. NUR.KZ предлагает вспомнить, чьи бракосочетания обсуждал весь мир.

Борис Джонсон и Кэрри Саймондс

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон тайно женился на Кэрри Саймондс. На церемонии бракосочетании присутствовали 30 человек, в том числе и их сын, который родился в прошлом году.

Леди Китти Спенсер и Майкл Льюис

Племянница принцессы Дианы леди Китти Спенсер вышла замуж за миллиардера Майкла Льюиса. На свадьбу невеста выбрала пять платьев, дизайнерами которых стали Доменико Дольче и Стефано Габбана.

Пэрис Хилтон и Картер Реум

В ноябре Пэрис Хилтон вышла замуж за бизнесмена Картера Рума, с которым встречалась два года. Свадьба длилась три дня. А для самого важного дня невеста выбрала платье от Oscar de la Renta с пышной юбкой.

Гвен Стефани и Блейк Шелтон

Отношения этой пары длились шесть лет и, наконец, они связали себя узами брака этим летом. На торжество Гвен выбрала платья от Веры Вонг.

Жасмин Тукс и Хуан Давид Борреро

В сентябре американская модель Жасмин Тукс вышла замуж за исполнительного директора Snapchat Хуана Дэвида Борреро. На невесте было платье Zuhair Murad с кружевным верхом, пышной юбкой и шлейфом более четырех метров.

Лили Коллинз и Чарли Макдауэлл

Звезда сериала "Эмили в Париже" Лили Коллинз стала женой режиссера Чарли Макдауэлла. На торжество Лили надела свадебное платье Ralph Lauren классического силуэта.

Ариана Гранде и Далтон Гомес

Тайно вышла замуж за своего избранника певица Ариана Гранде. Ее мужем стал агент по элитной недвижимости Далтон Гомес. Платье для невесты разработала Вера Вонг.

Моргенштерн и Дилара Зинатуллина

Интересно, что в этой паре предложение руки и сердца сделала Дилара. Он ответил "да". Кроме того, на свадьбе молодожены обменялись нарядами, что тоже не осталось без внимания.

Айви Гетти и Тобиас Энгель

Правнучка Дж. Пола Гетти художница и модель Айви Лав Гетти сыграла красивую свадьбу с фотографом Тобиасом Энгелем. К алтарю Гетти шла в платье от Джона Гальяно. Наряд невесты был украшен осколками зеркал, сложенными в цветочный рисунок.

Марина Федункив и Стефано Маджи

Звезда Comedy Woman Марина Федункив вышла замуж за итальянца Стефано Маджи, который моложе ее на 13 лет. Они сыграли пышную свадьбу с участием родных, друзей и коллег.

Ирина Горбачева и Антон Савлепов

Летом в одно из интервью российская актриса Ирина Горбачева призналась, что вышла тайно замуж во второй раз. Ее избранником стал бывший участник группы Quest Pistols Антон Савлепов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1947959-samye-krasivye-svadby-v-2021-godu/