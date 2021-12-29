Итоги 2021: самые громкие разводы в мире

В этом году многие известные пары решили расторгнуть брак и разорвать отношения. Многие разрывы отношений среди публичных личностей стали довольно неожиданными и наделали немало шума в Сети. NUR.KZ собрал знаменитостей, решивших следующий Новый год встретить друг без друга.
Билл и Мелинда Гейтс
Неожиданным для многих стал развод Билла и Мелинды Гейтс, которые прожили вместе 27 лет. О своем разводе они объявили в Twitter.
Ким Кардашьян и Канье Уэст
Ким Кардашьян в начале года тоже приступила к бракоразводному процессу. Несмотря на наличие четырех детей, знаменитость все же решила уйти от рэпера.
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес
Несмотря на то, что Дженнифер Лопес уже успела завести роман с бывшим парнем Беном Аффлеком, для многих ее поклонников остается непонятным, как певица так быстро рассталась с Алексом Родригесом, за которого она собиралась выйти замуж.
Григорий Лепс и Анна Шаплыкова
Григорий Лепс и его супруга Анна Шаплыкова, прожившие в браке 20 лет, объявили о разводе. Сообщается, что инициатором разрыва стала Анна, причины расторжения брака пока не известны. Супруги имеют троих детей.
Настя Ивлеева и Элджей
Настя Ивлеева и Элджей спустя два года брака все же решили развестись. По словам пары, их развод был мирным, а они остались хорошими друзьями.
Ксения Бородина и Курбан Омаров
Несмотря на слухи об измене, Ксения и Курбан не собирались разводиться, возможно, из-за общей дочери. Но в этом году все изменилось. Теперь Бородина и Омаров официально больше не муж и жена.
Дарья Мельникова и Артур Смольянинов
Дарья и Артур прожили в браке восемь лет, у них растут двое детей. Однако пара сообщила о разводе, причину расставания Мельникова не раскрывает.
Шон Пенн и Лейла Джордж
Брак Шона и Лейлы продержался чуть больше года. Говорят, что Лейла захотела развестись с актером, так как он поднимал на нее руку.
Джеймс Белуши и Дженнифер Слоун
У этой пары, как и у многих, были расставания и даже попытка развода. Но все же они прожили в браке 23 года. В августе супруги развелись, поклонники считают, что Белуши недолго пробудет в холостяках.
Ида Галич и Алан Басиев
Еще три года назад Ида Галич делилась красивыми фотографиями со свадьбы с Аланом Басиевым. Но летом этого года пара объявила о разводе. У Галич и Басиева есть общий ребенок.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1947749-itogi-2021-samye-gromkie-razvody-v-mire/