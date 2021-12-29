Итоги 2021: самые громкие разводы в мире

Ким Кардашьян и Канье Уэст. Фото: Marc Piasecki/WireImage

В этом году многие известные пары решили расторгнуть брак и разорвать отношения. Многие разрывы отношений среди публичных личностей стали довольно неожиданными и наделали немало шума в Сети. NUR.KZ собрал знаменитостей, решивших следующий Новый год встретить друг без друга.

Билл и Мелинда Гейтс

Неожиданным для многих стал развод Билла и Мелинды Гейтс, которые прожили вместе 27 лет. О своем разводе они объявили в Twitter.

Ким Кардашьян и Канье Уэст

Ким Кардашьян в начале года тоже приступила к бракоразводному процессу. Несмотря на наличие четырех детей, знаменитость все же решила уйти от рэпера.

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес. Фото: Kevork Djansezian/NBC/NBCU Photo Bank via Getty Images

Несмотря на то, что Дженнифер Лопес уже успела завести роман с бывшим парнем Беном Аффлеком, для многих ее поклонников остается непонятным, как певица так быстро рассталась с Алексом Родригесом, за которого она собиралась выйти замуж.

Григорий Лепс и Анна Шаплыкова

Григорий Лепс и его супруга Анна Шаплыкова, прожившие в браке 20 лет, объявили о разводе. Сообщается, что инициатором разрыва стала Анна, причины расторжения брака пока не известны. Супруги имеют троих детей.

Настя Ивлеева и Элджей

Настя Ивлеева и Элджей спустя два года брака все же решили развестись. По словам пары, их развод был мирным, а они остались хорошими друзьями.

Ксения Бородина и Курбан Омаров

Несмотря на слухи об измене, Ксения и Курбан не собирались разводиться, возможно, из-за общей дочери. Но в этом году все изменилось. Теперь Бородина и Омаров официально больше не муж и жена.

Дарья Мельникова и Артур Смольянинов

Дарья и Артур прожили в браке восемь лет, у них растут двое детей. Однако пара сообщила о разводе, причину расставания Мельникова не раскрывает.

Шон Пенн и Лейла Джордж

Шон Пенн и Лейла Джордж. Фото: Kevin Winter/Getty Images

Брак Шона и Лейлы продержался чуть больше года. Говорят, что Лейла захотела развестись с актером, так как он поднимал на нее руку.

Джеймс Белуши и Дженнифер Слоун

Джеймс Белуши и Дженнифер Слоун. Фото: Richard Corkery/NY Daily News Archive via Getty Images

У этой пары, как и у многих, были расставания и даже попытка развода. Но все же они прожили в браке 23 года. В августе супруги развелись, поклонники считают, что Белуши недолго пробудет в холостяках.

Ида Галич и Алан Басиев

Еще три года назад Ида Галич делилась красивыми фотографиями со свадьбы с Аланом Басиевым. Но летом этого года пара объявила о разводе. У Галич и Басиева есть общий ребенок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1947749-itogi-2021-samye-gromkie-razvody-v-mire/