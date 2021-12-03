"Красивая история": Бен Аффлек высказался о возобновленном романе с Джей Ло

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес. Фото: instagram.com/jlo

Актер Бен Аффлек высказался о возобновлении романтических отношений с певицей Дженнифер Лопес. Он назвал их роман "красивой историей" и отметил, что его подробностями делиться теперь не будет, передает NUR.KZ со ссылкой на The Wall Street Journal.

По словам Аффлека, он усвоил урок и теперь считает неправильным рассказывать подробности их романа публике. При этом само воссоединение с Дженнифер Лопес он назвал "красивой историей".

"Вы можете строить догадки об этом, но это один из самых сложных уроков, которые я усвоил. Я понял, что неразумно делиться всем с остальным миром. Я знаю, что мне удобнее иметь здоровые границы в моей жизни, в рамках которых я откровенно и дружелюбно общаюсь с вами, но я не хочу разговаривать о своих личных отношениях с прессой. Хотелось бы проявить немного сдержанности. Однако я могу сказать, что для меня это определенно красиво", — прокомментировал Бен в своем интервью изданию.

Актер также в шутку заявил, что, может быть, однажды напишет об этой истории, а после сожжет написанное.

По словам Аффлека, ему повезло, ведь жизнь подарила ему второй шанс и в карьере, и на личном фронте.

Напомним, в мае этого года стало известно, что голливудский актер Бен Аффлек и певица Дженнифер Лопес воссоединились спустя 17 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1945094-krasivaya-istoriya-ben-afflek-vyskazalsya-o-vozobnovlennom-romane-s-dzhey-lo/