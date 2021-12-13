Григорий Лепс разводится с женой спустя 20 лет брака

Анна Шаплыкова и Григорий Лепс. Фото: instagram.com/anna.leps

Анна Шаплыкова, супруга Григория Лепса, подала на развод с ним спустя 20 лет брака. Ради троих общих детей пара решила сделать расставание мирным.

Недавно супруга певца в своем Instagram опубликовала пост со странным содержанием о переоценке ценностей.

"Всю жизнь ты куда-то спешишь, летишь, и вечно не успеваешь. К 50-ти ты замедляешься и начинаешь смотреть не вперед, а внутрь себя. Это то время, когда уходят соперничество, зависть и конкуренция, время, когда приходит мудрость, и тебя больше заботит не внешняя красота, а красота помыслов и поступков.

Это тот возраст, когда у тебя есть сложившиеся ценности, которые ты уже никогда не поменяешь и не предашь. Время, когда ты понимаешь смысл фразы "что ни делается, все к лучшему". И когда ты говоришь: «Это я», тебе уже не надо никому ничего доказывать. 50 – возраст внутренней гармонии, любви и принятия", - написала женщина.

А теперь стало известно, что Лепс и Шаплыкова решили расстаться.

Инициатором развода стала Анна, сообщает "СтарХит". Она и Лепс познакомились в 2000 году, у них трое детей.

Новость об их расставании стала полной неожиданностью для публики. Заявление было подано 16 ноября, судебное заседание по случаю расторжения брака назначено на 20 декабря.

Ситуацию прокомментировала адвокат Анны Оксана Якимовой.

"Они разводятся абсолютно мирно, без каких-либо скандалов, остаются в добрых отношениях, поддерживают общение. У Анны и Григория трое прекрасных детей, они будут продолжать заниматься их воспитанием. Что касается причин развода, то, наверно, это определенный кризис в отношениях. Всем для чего-то даются испытания, главное — достойно их пройти. Они сейчас как раз этим и занимаются. Оба взрослые и умные люди, может быть, этот шаг необходим, чтобы понять, насколько Анна и Григорий, наоборот, дороги друг другу", - заявила Якимова.

Пресс-секретарь певца опроверг информацию о грядущем разводе, однако она подтвердилась записью в картотеке дел одного из судов Москвы, пишет РИА Новости.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1946716-grigoriy-leps-razvoditsya-s-zhenoy-spustya-20-let-braka/