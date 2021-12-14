"И у красавиц есть проблемы с женихами": Гузеева взялась искать суженого для Семенович

Анна Семенович. Фото: instagram.com/ann_semenovich

Телеведущая Лариса Гузеева сообщила своим подписчикам в соцсети, что певица Анна Семенович придет на праздничный выпуск "Давай поженимся" в качестве невесты. Рассказывая об этом, Гузеева отметила, что и "у красавиц есть проблемы с женихами".

41-летняя экс-солистка группы "Блестящие" Анна Семенович часто слышит от своих фанатов, что настало время создать семью.

Однажды певица рассказала о своих трех романах с мужчинами-тиранами. А этим летом заявила, что у нее появился новый бойфренд.

Стало также известно, что артистка заморозила яйцеклетки для будущей беременности.

Телеведущая Лариса Гузеева рассказала своим подписчикам в Instagram, что Аня Семенович появится в студии шоу "Давай поженимся" в качестве невесты, передает lenta.ru.

"Сейчас придет Анечка Семенович в роли невесты", - поведала теледива на видео, снятом в гримерной. Она также добавила, что и "у красавиц есть проблемы с женихами".

Сама Семенович отрицать не стала и, шутя, заявила, что уже выбрала жениха.

"Мы сегодня меня замуж выдаем", - смеясь рассказала она.

Однако на своей страничке Анна продолжает советовать подписчицам быть независимыми от чужого мнения.

"Берите пример с меня. Не слушайте, что вам говорят другие люди. Живите свою жизнь, она только ваша! А в каком возрасте заводить семью и вообще заводить или нет, это только ваш выбор! А умников отсекайте, не позволяйте никому лезть в вашу жизнь", - написала она.

Сторис Анны Семенович. Фото: instagram.com/ann_semenovich

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1946895-i-u-krasavits-est-problemy-s-zhenihami-guzeeva-vzyalas-iskat-suzhenogo-dlya-semenovich/