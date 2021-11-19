"Главное, живая": перенесшая кому МакSим посетовала, что пропустила лето

Максим. Фото: instagram.com/maksimartist

Российская певица Марина Максимова, известная под сценическим псевдонимом МакSим, порадовала фанатов новыми снимками. Артистка, перенесшая этим летом кому, сейчас восстанавливает силы, передает NUR.KZ.

МакSим поделилась новыми фотографиями в соцсети и умилила своих подписчиков.

"Как, теперь зима? У меня в голове лето полным ходом! Я-то его пропустила", - написала МакSим в Instagram (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

МакSим. Фото: instagram.com/maksimartist

Фанаты поспешили успокоить певицу, заверив, что у нее будет еще много прекрасных времен года.

"Лето еще будет, ты, главное, будь здорова!", "Главное, живая, еще много будет прекрасных ярких красок", "Впереди еще ждет много летних деньков", "Марина, сколько у тебя еще лет впереди", "Просто живи и наслаждайся, не думай о плохом", "Ничего страшного, Марина, в зиме тоже есть свои плюсы",

"Самая красивая российская певица и самая талантливая", "МакSим, вы солнышко", "Больше не пропускай так", "Невероятная", "Ждем новых красивых песен", "Лучик света", - отметили они.

Напомним, МакSим госпитализировали с 40% поражения легких. Певицу не смогли вывести из искусственной комы. Позже подруга артистки сообщила об ухудшении ее состояния. Спустя время стало известно, что певица пришла в себя.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1943017-glavnoe-zhivaya-perenesshaya-komu-maksim-posetovala-chto-propustila-leto/