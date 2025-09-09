P. Diddy назвали заказчиком убийства Тупака Шакура

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • editor@corp.nur.kz
    •
    Главный офис
  • info@corp.nur.kz
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Шоубиз
      Провели подряд дней с нами

      P. Diddy назвали заказчиком убийства Тупака Шакура

      Опубликовано:

      P. Diddy
      P. Diddy. Фото: Paras Griffin/Getty Images

      Обвиняемый в убийстве Тупака Шакура Дуэйн Дэвис назвал заказчиком преступления известного рэпера P. Diddy - он рассказал свою версию тех событий, передает NUR.KZ со ссылкой на USA today.

      Сообщается, что в 1996 году в Лас-Вегасе после боксерского поединка между членами двух группировок возник конфликт. В ходе него рэпер Тупак Шакур ударил Орландо Андерсона, а когда тот упал, Шакур и музыкальный продюсер Шуг Найт стали избивать его пока не вмешалась охрана.

      Издание пишет, что Андерсон не обратился в полицию, а рассказал о произошедшем своему дяде - Дуэйну Дэвису.

      Сам Дэвис, как сообщается, признался, что, помимо личных мотивов, им двигало желание получить награду в миллион долларов за убийство Тупака Шакура и Шуга Найта, которую, по его словам, назначил P. Diddy (настоящее имя Шон Комбс - прим. ред.).

      Как напоминает издание, через несколько часов после избиения в отеле Шакур был застрелен из проезжающей мимо машины. Он скончался через несколько дней. Найт получил ранение в голову и выжил.

      Дэвис был обвинен в убийстве Шакура в 2023 году. Обвинение в том, что Комбс заказал убийство Шакура и Найта, было подчеркнуто в заявлении его адвокатов, отмечает издание. Сообщается, что эта информация всплыла после того, как P. Diddy попал под следствие по другим обвинениям.

      По информации издания, сведения о возможной причастности Комбса к гибели Шакура появились в материалах гражданских исков, поданных против музыканта. По данным портала, P. Diddy якобы не только хвастался тем, что заказал убийство, но и мог оплатить аренду автомобиля Cadillac, из которого выстрелили в Тупака.

      Издание подчеркивает, что полиция не привлекала Комбса по данному делу в качестве подозреваемого - официальных обвинений по факту причастности P. Diddy к убийству Тупака Шакура не предъявлялось.

      Осенью прошлого года стало известно, что Шона Комбса (настоящее имя P. Diddy - прим. ред.) арестовали в Нью-Йорке. Ему предъявлены три обвинения, включая рэкет, принудительную секс-торговлю и перевозку жертв через государственные и международные границы с целью вовлечения в проституцию.

      В мае в федеральном суде Манхэттена стартовал судебный процесс над рэпером.

      В июле присяжные признали Шона Комбса виновным по двум из пяти пунктов обвинения. Так, рэпер оправдан по обвинению в рэкете и секс-торговле, но признан виновным по двум эпизодам перевозки людей с целью их вовлечения в проституцию.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.