P. Diddy назвали заказчиком убийства Тупака Шакура

Обвиняемый в убийстве Тупака Шакура Дуэйн Дэвис назвал заказчиком преступления известного рэпера P. Diddy - он рассказал свою версию тех событий, передает NUR.KZ со ссылкой на USA today.

Сообщается, что в 1996 году в Лас-Вегасе после боксерского поединка между членами двух группировок возник конфликт. В ходе него рэпер Тупак Шакур ударил Орландо Андерсона, а когда тот упал, Шакур и музыкальный продюсер Шуг Найт стали избивать его пока не вмешалась охрана.

Издание пишет, что Андерсон не обратился в полицию, а рассказал о произошедшем своему дяде - Дуэйну Дэвису.

Сам Дэвис, как сообщается, признался, что, помимо личных мотивов, им двигало желание получить награду в миллион долларов за убийство Тупака Шакура и Шуга Найта, которую, по его словам, назначил P. Diddy (настоящее имя Шон Комбс - прим. ред.).

Как напоминает издание, через несколько часов после избиения в отеле Шакур был застрелен из проезжающей мимо машины. Он скончался через несколько дней. Найт получил ранение в голову и выжил.

Дэвис был обвинен в убийстве Шакура в 2023 году. Обвинение в том, что Комбс заказал убийство Шакура и Найта, было подчеркнуто в заявлении его адвокатов, отмечает издание. Сообщается, что эта информация всплыла после того, как P. Diddy попал под следствие по другим обвинениям.

По информации издания, сведения о возможной причастности Комбса к гибели Шакура появились в материалах гражданских исков, поданных против музыканта. По данным портала, P. Diddy якобы не только хвастался тем, что заказал убийство, но и мог оплатить аренду автомобиля Cadillac, из которого выстрелили в Тупака.

Издание подчеркивает, что полиция не привлекала Комбса по данному делу в качестве подозреваемого - официальных обвинений по факту причастности P. Diddy к убийству Тупака Шакура не предъявлялось.

Осенью прошлого года стало известно, что Шона Комбса (настоящее имя P. Diddy - прим. ред.) арестовали в Нью-Йорке. Ему предъявлены три обвинения, включая рэкет, принудительную секс-торговлю и перевозку жертв через государственные и международные границы с целью вовлечения в проституцию.

В мае в федеральном суде Манхэттена стартовал судебный процесс над рэпером.

В июле присяжные признали Шона Комбса виновным по двум из пяти пунктов обвинения. Так, рэпер оправдан по обвинению в рэкете и секс-торговле, но признан виновным по двум эпизодам перевозки людей с целью их вовлечения в проституцию.

