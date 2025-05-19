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СМИ сообщили о задержании комика Нурлана Сабурова в России

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Стендап-комик Нурлан Сабуров
Нурлан Сабуров. Фото: vk.com/nurlan_saburov

Ряд СМИ и крупных российских Telegram-каналов сообщили, что в Москве за нарушение миграционного законодательства был задержан Нурлан Сабуров.

О задержании Сабурова сообщил источник газеты "Известия", информация о задержании опубликована на сайте издания. Также источник крупного Telegram-канала 112 сообщил, что стендапер находится в миграционном отделе в ближайшем Подмосковье и ждет адвоката.

Информацию о задержании подтверждает и издание Lenta.ru. В публикации отмечается, что Сабуров попался на нарушении миграционного законодательства.

"Звезду отечественного стендапа задержали в Шереметьево за нарушение правил пребывания в стране", - сказано в публикации.

А в Telegram-канале SHOT указали, что за данный вид нарушения Сабурову грозит депортация в Казахстан. Позже в Telegram-канале 112 также добавили, что Нурлан Сабуров "отделался штрафом в 5000 рублей" (порядка 25 тыс. тенге).

"Россию в установленные сроки ему все-таки придется покинуть и потом въехать, как положено. За подобное нарушение комик вполне мог лишиться права на въезд в страну на срок до 5 лет, но на этот раз пронесло", - сказано в публикации.

А журналисты Telegram-канала "ЧП NTV" опубликовали видео с Сабуровым, который якобы сам подтвердил информацию об общении с правоохранителями.

"Наша съемочная группа успела пообщаться с Нурланом Сабуровым сразу после того, как он вышел из отдела МВД по вопросам миграции. Сабурову выписали штраф - 5 тыс. рублей. А в разговоре с нашим корреспондентом комик подтвердил факт общения с сотрудниками ведомства и заявил, что у него есть время на обжалование.

По словам силовиков, в ближайшие две недели он должен покинуть нашу страну, если этого не произойдет, то артиста ждет принудительное выдворение", - сказано в материале.

При этом сам Сабуров и правоохранительные органы на момент публикации данного материала официальных заявлений не делали.

В феврале текущего года в Сети распространилась аудиозапись "телефонного разговора" Тины Канделаки и Нурлана Сабурова о скандале с российской телеведущей в Казахстане. Сам комик заявил, что это фейк.

Ранее мы писали, что Нурлан Сабуров родился в Степногорске, но после окончания школы Сабуров переехал в Екатеринбург и стал студентом факультета физкультуры Уральского федерального университета. Будущий артист играл в КВН, а после пробовал силы в жанре стендап. 10 лет назад он переехал с семьей в Москву, где начал выступать как резидент шоу "Stand Up" на телеканале ТНТ.

О том, что известно о жизни Нурлана Сабурова можно прочитать здесь.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2246604-smi-soobshchili-o-zaderzhanii-komika-nurlana-saburova-v-rossii/