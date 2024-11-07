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Дом и детская площадка: Нурлан Сабуров поделился снимком из родного Степногорска

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Нурлан Сабуров
Нурлан Сабуров. Фото: instagram.com/labelcomedians

Известный казахстанский и российский стендап-комик, юморист и актер Нурлан Сабуров опубликовал в соцсети снимок, снятый в Степногорске, на его родине, передает NUR.KZ.

Судя по снимку, размещенному Сабуровым в сторис, юморист сейчас находится в своем родном городе. На фото запечатлен многоэтажный дом и детская площадка, запорошенная снегом. Сабуров отметил локацию - это Степногорск. Здесь Нурлан родился и вырос.

Сторис Нурлана Сабурова
Сторис Нурлана Сабурова. Скрин: instagram.com/nurlan__saburov

После окончания школы Сабуров переехал в Екатеринбург и стал студентом факультета физкультуры Уральского федерального университета. Будущий артист играл в КВН, а после пробовал силы в жанре стендап. 10 лет назад он переехал с семьей в Москву, где начал выступать как резидент шоу "Stand Up" на телеканале ТНТ.

Ранее Нурлан Сабуров рассказал, как справился с хейтом в Сети после возросшей популярности.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2184399-dom-i-detskaya-ploshchadka-nurlan-saburov-podelilsya-snimkom-iz-rodnogo-stepnogorska/

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