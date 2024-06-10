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Шарип Серик показал свою избранницу и публично признался ей в любви

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Шарип Серик с возлюбленной
Шарип Серик с возлюбленной. Фото: instagram.com/shakentii

Казахстанский актер Шарип Серик, звезда сериала "Шекер", показал любимую и тепло поздравил ее с днем рождения в Instagram. Фанаты порадовались за молодых людей, передает NUR.KZ.

"Я тебя люблю, Алия. С днем рождения", - написал Шарип, отметив аккаунт возлюбленной и разместив кадры с ней.

Некоторые начали сравнивать девушку с его бывшей женой - певицей Say Mo, однако фанаты заявили, что и Шарип, и Say Mo заслуживают счастья.

"На актрису Демет Оздемир похожа, думала, она сначала", "Вы очень красивая пара", "Хватит писать про Say Mo. Они давно разошлись и имеют право быть счастливыми", "Чем-то похожа на вашу маму", - написали пользователи соцсети.

Напомним, в январе 2021 года стало известно, что Шарип Серик и Say Mo официально развелись. Позже Шако впервые высказался о скандальном разводе с певицей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2114844-sharip-serik-pokazal-svoyu-izbrannicu-i-publichno-priznalsya-ey-v-lyubvi/

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