Казахстанский певец и шоумен погиб в ДТП

Певец, тамада и шоумен из Кокшетау Аскар Дюсенов погиб в ДТП в Акмолинской области. В соцсетях друзья музыканта выражают соболезнования, передает NUR.KZ.

"Я все еще не верю! Это был мой младший брат... Сегодня пришло такое сообщение! Аллах забрал твою душу перед месяцем Рамазан. Ты был крутым парнем.... Прощай, брат!" - написал друг погибшего Алибек Сергалиев.

Коллеги и поклонники музыканта выразили соболезнования.

Как рассказали корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе ДП Акмолинской области, 28 февраля на 31 км автодороги Астана - Петропавловск произошло ДТП с участием автомобилей "ГАЗель" и Volkswagen Polo. В результате столкновения водитель легкового автомобиля скончался.

По данному факту начато досудебное расследование, в рамках которого будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято процессуальное решение.

"Департамент полиции призывает водителей строго соблюдать скоростной режим, учитывать дорожные условия и контролировать техническое состояние транспортных средств. Безопасность на дорогах - ответственность каждого участника движения", - отметили в ведомстве.

Напомним, ранее другая трагедия произошла на участке трассы Алматы - Астана в Алматинской области. В результате аварии погибли четыре человека. Одного из водителей с различными травмами госпитализировали в больницу.

А на трассе в Западно-Казахстанской области в результате неудачного обгона большегрузной фуры произошло столкновение двух легковых авто. Погибли три человека, в их числе оказался пограничник.