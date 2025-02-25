Неудачный обгон фуры привел к ДТП в ЗКО: в аварии погиб пограничник

Одним из погибших в ДТП возле поселка Онеге в Западно-Казахстанской области был сотрудник пограничной службы региона. Ведется расследование, передает "Мой город".

По информации Погранслужбы ДКНБ, в настоящее время органы полиции ведут досудебное расследование. Возбуждено уголовное дело. Официальной информации на данный момент не предоставляют. Со своей стороны пограничная служба начала служебное разбирательство.

Как сообщает издание, куда направлялся пограничник и какая помощь оказывается семье, в ведомстве раскрывать не стали.

Напомним, 24 февраля на трассе Казталовка - Онеге - Жанибек в Западно-Казахстанской области вблизи поселка Онеге Жанибекского района произошло ДТП. Водитель Ford Focus обгонял фуру и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Chevrolet Cobalt.

В результате столкновения погибли три человека. Еще четверо пассажиров автомашины Ford Focus были госпитализированы в больницу.