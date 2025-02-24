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Неудачный обгон фуры привел к гибели людей на трассе в ЗКО

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ДТП с тремя погибшими в ЗКО
На месте ДТП. Фото: mgorod.kz

На трассе в ЗКО в результате неудачного обгона большегрузной фуры произошло столкновение двух легковых авто. Погибли три человека, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, ДТП произошло 24 февраля примерно в 10.30 на 111 км автодороги Казталовка - Онеге - Жанибек вблизи поселка Онеге.

"Водитель автомашины Ford Focus при совершении обгона большегрузной фуры выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение со встречно ехавшей автомашиной Chevrolet Cobalt", - рассказали в ДП ЗКО.

В результате ДТП водитель Ford Focus, водитель и пассажир Chevrolet Cobalt скончались на месте происшествия. Еще четверо пассажиров автомашины Ford Focus были госпитализированы в больницу.

По факту ДТП начато досудебное расследование.

Также в Астане на одном из перекрестков произошло ДТП. Там столкнулись пожарная машина и легковое авто Kia. Пассажирка, находившаяся в легковом авто, скончалась от полученных травм. По информации полиции, водитель пожарной машины на перекрестке проехал на запрещающий сигнал светофора.

Авария произошла и в Жетысуском районе Алматы. Водитель BMW не справился с управлением и выехал на "встречку", где допустил столкновение с другим авто. После удара немецкий кроссовер наехал на бетонное ограждение.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2223330-neudachnyy-obgon-fury-privel-k-gibeli-lyudey-na-trasse-v-zko/