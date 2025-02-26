Четыре человека погибли на трассе в Алматинской области (фото, видео)

Трагедия произошла на участке трассы "Алматы-Астана" в Алматинской области - в результате аварии погибли четыре человека, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

ДТП произошло 26 февраля на 56 км автодороги "Алматы-Астана", уточнили в полиции. В настоящий момент по факту произошедшего проводится расследование.

"Предварительно установлено, что водитель BMW-728, выехав на полосу встречного движения, допустил столкновение с автомашиной Ford Mondeo. В результате сильного удара Ford загорелся. Водитель и двое пассажиров с автомашины Ford, а также один пассажир BMW погибли на месте. Водитель BMW с различными травмами госпитализирован в больницу", - говорится в сообщении ДП.

Авария. Фото: ДП Алматинской области

Ранее в МВД отмечали, что в условиях снегопада видимость на дорогах ухудшается, а сцепление с покрытием становится менее надежным.

Стражи порядка призывают водителей быть внимательными, соблюдать скоростной режим.

Также автомобилистам рекомендовали следить за оперативными сообщениями от служб спасения и полиции, чтобы быть в курсе актуальной дорожной ситуации и возможных ограничений движения.