Бывшего мужа певицы Анны Седоковой похоронили в Риге
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В столице Латвии Риге прошли похороны бывшего супруга певицы Анны Седоковой, баскетболиста Яниса Тиммы, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости Спорт.
Траурная церемония прошла в здании крематория. На ней присутствовали родители Тиммы и его первая жена Сана Оши.
Анна Седокова, по данным издания, не приехала на прощание.
Как пишет издание, Тимма выступал за "Зенит", УНИКС и подмосковные "Химки" с 2015 по 2021 год. По итогам сезона-2014/15 форвард был признан лучшим молодым игроком Единой лиги ВТБ.
На драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2013 года Тимма был выбран клубом "Мемфис Гриззлис" под общим 60-м номером.
За сборную Латвии спортсмен сыграл в 68 матчах. В ноябре он дебютировал в российской медиабаскетбольной лиге 3x3.
Напомним, латвийского баскетболиста Яниса Тимму нашли мертвым в центре Москвы в ночь после дня рождения Анны Седоковой. В сентябре их брак с певицей был расторгнут - они были женаты пять лет.
Комментируя в слезах смерть экс-супруга, Седокова призналась, что последние годы "жила в аду".
Вчера певица сообщала, что все еще находится в больнице, куда она попала в своей день рождения, когда и умер ее бывший муж. Седокова также обратилась к умершему экс-супругу.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2206248-byvshego-muzha-pevicy-anny-sedokovoy-pohoronili-v-rige/