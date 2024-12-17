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"Я жила в аду последние годы": Анна Седокова в слезах прокомментировала смерть бывшего супруга

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Анна Седокова и Янис Тимма. Фото
Анна Седокова и Янис Тимма. Фото: instagram.com/annasedokova

Певица Анна Седокова в слезах вышла в Сеть после новости о смерти ее бывшего супруга, баскетболиста Яниса Тиммы. Она попросила ограничить распространение деталей о трагедии, передает NUR.KZ.

В Instagram Седокова, не сдерживая слез, прокомментировала смерть экс-супруга.

"Я всю жизнь не понимала, как люди, у которых происходит такое в жизни, могут записывать сторис. Но сейчас я вас очень сильно прошу, пожалуйста. У меня ребенок. Он маленький. Он ничего не должен знать. Вы не представляете, в каком аду я жила последние годы.

Я должна просто спасти своего ребенка от этой информации. Пожалуйста, если вы можете, ничего не распространяйте, очень прошу", - сказала она.

Трагедию прокомментировала и телеведущая Лера Кудрявцева.

"Вот от этой новости я реально в шоке. 32 года, красивый парень, вся жизнь впереди казалось бы. Как? Ну как? Зачем? У него же родители, маленький ребенок, ну как так-то?! Господи…" — написала Лера в своем Telegram-канале.

Напомним, латвийского баскетболиста Яниса Тимму нашли мертвым сегодня в центре Москвы. В сентябре их брак с певицей Анной Седоковой был расторгнут после пятилетнего союза.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2201178-ya-zhila-v-adu-poslednie-gody-anna-sedokova-v-slezah-prokommentirovala-smert-byvshego-supruga/

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