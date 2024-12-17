"Известия": Бывшего мужа Анны Седоковой нашли мертвым в Москве
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Экс-супруга певицы Анны Седоковой, нашли мертвым - предполагается, что баскетболист Янис Тимма покончил с собой. Информация об этом появилась в российских СМИ.
По информации "Известия", латвийский спортсмен мог покончить с собой. Сообщается, что на его телефоне стояла заставка с надписью "Позвоните Анне" и номером ее телефона.
Как сообщает "5 канал", тело баскетболиста обнаружили в хостеле в центре Москвы. По информации телеканала, возле здания стоят автомобили правоохранителей и спецперевозки.
Напомним, в сентябре этого года Анна Седокова объявила о разводе с мужем - литовским баскетболистом Янисом Тиммой, отношения с которым длились почти 5 лет.
"Говорят, что женщина становится красивее после развода. Ну что ж посмотрим. Я знаю, вы видите перемены во мне и внешние и внутренние. Да они есть", - призналась она в соцсетях тогда.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2200971-izvestiya-byvshego-muzha-anny-sedokovoy-nashli-mertvym-v-moskve/