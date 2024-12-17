"Известия": Бывшего мужа Анны Седоковой нашли мертвым в Москве

Экс-супруга певицы Анны Седоковой, нашли мертвым - предполагается, что баскетболист Янис Тимма покончил с собой. Информация об этом появилась в российских СМИ.

В этой публикации говорится о самоубийстве. Если вам или кому-то из ваших близких нужна помощь в кризисной ситуации, вы можете обратиться на горячие линии в разных городах Казахстана ( список доступен здесь ).

По информации "Известия", латвийский спортсмен мог покончить с собой. Сообщается, что на его телефоне стояла заставка с надписью "Позвоните Анне" и номером ее телефона.

Как сообщает "5 канал", тело баскетболиста обнаружили в хостеле в центре Москвы. По информации телеканала, возле здания стоят автомобили правоохранителей и спецперевозки.

Напомним, в сентябре этого года Анна Седокова объявила о разводе с мужем - литовским баскетболистом Янисом Тиммой, отношения с которым длились почти 5 лет.

"Говорят, что женщина становится красивее после развода. Ну что ж посмотрим. Я знаю, вы видите перемены во мне и внешние и внутренние. Да они есть", - призналась она в соцсетях тогда.