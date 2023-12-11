"Просто надо отдыхать": попавшая в больницу в Минске Лера Кудрявцева записала видео из палаты

Телеведущая Лера Кудрявцева попала в больницу с пневмонией, но поспешила успокоить всех, кто за нее переживал. Она записала видео в Instagram, находясь в больничной палате, передает NUR.KZ.

10 декабря Лера Кудрявцева была экстренно госпитализирована в Минске, куда прилетела, чтобы вести "Песню года", об этом сообщил Telegram-канал Mash.

У телеведущей обнаружили пневмонию после обследования на КТ. Как пишет издание, с похожими симптомами в медучреждение попала и мастер по волосам Кудрявцевой.

Леру заменила на сцене ее подруга, юрист Катя Гордон. Телеведущая записала видео, в котором поблагодарила Катю за поддержку и попросила фанатов сильно не переживать за нее, заверив, что у нее все хорошо и она находится под наблюдением врачей.

"Что значит иметь прекрасную подругу, с которой мы должны были спеть сегодня в Минске песню "Дамы за 30". Но не сложилось, но зато Катя сейчас вместо меня (я ей сказала: "Надо!". Она сказала: "Есть!") ведет сейчас песню года в Минске.

Катюш, спасибо тебе большое. Вот что значит настоящий верный друг. Это раз. А второе, я бы хотела попросить СМИ не особо нагнетать. Все нормально.

Я под контролем, меня подкапывают. Завтра я полечу в Москву и там уже продолжу лечение. Все хорошо, но как говорится, просто надо отдыхать, не стрессовать", - отметила Лера.

Отметим, что песня "Дамы за 30" все же была исполнена накануне вечером. Катя Гордон спела ее вместе с залом, Сергей Лазарев выполнял роль оператора, держа в руках телефон. Лера Курдявцева была в этот момент на связи. Телеведущая опубликовала видео в своем сторис.