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"Как чувствую, так и живу": Кудрявцева объяснила скандал с ее участием на шоу Малахова

Опубликовано:

Лера Кудрявцева
Лера Кудрявцева. Фото: instagram.com/leratv

Телеведущая Лера Кудрявцева прокомментировала скандал на шоу "Малахова". В своем Telegram-канале она рассказала, почему вылила стакан воды в лицо участнице программы, передает NUR.KZ.

Лера Кудрявцева и Катя Гордон были приглашены на шоу "Малахова", чтобы исполнить свой хит "Дамы за 30".

"Мы с Катей Гордон приехали, все чудесно начиналось. Пели песни, душевная атмосфера, год семьи и тема соответствующая. Выходит паренек и рассказывают о его судьбе.

Мать родила и бросила его в общественном туалете. Паренька нашли и отправили в детский дом. Как оказалось, у этой матери 5 детей и всех она бросила", - отметила Лера.

Герой программы вырос в приемной семье. Родители дали ему прекрасное воспитание и образование, но он захотел увидеть свою биологическую мать.

"Приемная семья ее нашла - поехала к ней, мол у тебя сын и хочет познакомиться, мать ушла в отказ, видеться и знакомиться с сыном не захотела", - продолжила Лера.

Приемная мама парня умерла 3 года назад. Он остался с отцом. На удивление участников шоу в тот вечер в студии появилась биологическая мать парня, она попросила прощения у сына и он ее простил.

"На этом, наверное, нужно было бы и закончить, сын прощает мать и все поют песни о семье. Но в моей голове крутится жизнь этого пацана, брошенного в общественном туалете, детский дом, надежда, что мать его вспомнит, найдет… И у меня падает забрало.

Я вижу глаза этого паренька. Раненый. И понимаю, что никогда эту его боль не понять - ни нам, ни кому бы то ни было… И просто выливаю стакан воды на эту женщину. От бессилия! От злости! От боли за пацана!" - признается телеведущая.

Молодой человек после пришел к ней в гримерную.

"Мы обнялись и молча стояли. А я плакала… Какой же у меня дурацкий характер! Ведь можно сделать лицо кирпичом и пропустить мимо своей души. А у меня не получается... Но, я не могу по-другому. Как чувствую, так и живу.

А еще, конечно же, легче и круче обсудить и осудить меня со стаканом воды, чем эту женщину. С ней-то все понятно. Вот так и живем… Горько от этого. Горько, что стакан воды, вылитый на эту женщину по моральным ценностям, для вас гаже, чем брошенный в общественном туалете ребенок", - заключила Лера.

Напомним, недавно Лера Кудрявцева сообщила, что ушла от мужа. С хоккеистом Игорем Макаровым Кудрявцева прожила в браке 11 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/2057966-kak-chuvstvuyu-tak-i-zhivu-kudryavtseva-obyasnila-skandal-s-ee-uchastiem-na-shou-malahova/

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