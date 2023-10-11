Диму Билана госпитализировали в больницу

Дима билан попал в больницу из-за бронхита - концерты в ряде городов пришлось перенести. Сам певец обратился к своим фанатам и рассказал о своем здоровье, передает NUR.KZ.

В официальной группе Димы Билана во "Вконтакте" появилась информация о переносе концертов артиста.

"Концерты Димы Билана в Тюмени, Перми, Екатеринбурге и Челябинске переносятся. Артист заболел и находится в больнице. Новые даты уточняются", - говорится в сообщении.

Позже на связь с поклонниками вышел сам артист. В своем Instagram-аккаунте он рассказал о самочувствии.

"Дорогие мои друзья! Сообщаю вам, что концерты в Тюмени, Перми, Екатеринбурге и Челябинске переносятся в связи с моим затянувшимся бронхитом и рекомендацией пульмонолога! Сейчас я под его наблюдением! Переезды и перелеты могут сильно усугубить ситуацию", - написал артист.

По его словам, он останется в Москве, чтобы пойти на поправку.

Также Билан написал, что ноябрьские концерты остаются в силе, в том числе в Алматы и Астане.

Отметим, ранее певец сообщал своим фанатам, что после перенесенного коронавируса у него появились проблемы со здоровьем. Весной 2022 года он заявлял о том, что из-за обострившихся проблем ему понадобилась операция.

Билан переболел COVID-19 зимой прошлого года.

В 2021 году певец признался в третьей степени алкоголизма. Третья степень алгоколизма является самой тяжелой, характеризуется патологическими изменениями в организме и тяжелыми расстройствами психики.