Попавший в больницу Дима Билан готовится к операции (видео)

Дима Билан. Фото: instagram.com/bilanofficial

Дима Билан находится в больнице и готовится к операции. Певец рассказал, что имеет проблемы со здоровьем, которые необходимо решить хирургическим вмешательством, передает NUR.KZ.

В своем Instagram музыкант пояснил, что операция назначена на 18 марта.

"Я никогда особо не был открытым человеком, который легко и просто делится подробностями своей непубличной жизни. Я всегда оставляю свой островок непубличной жизни закрытым от глаз, это мое святое, нетронутое место, где я заряжаюсь, чтобы продолжать делать то, чему я учился и чем меня наградила природа и благодаря чему мы здесь с вами сегодня собрались!

Но зная, каким бывает этот мир, хочу опередить все слухи, истерию и домыслы и сказать от первого лица: я лежу в больнице и решаю вопрос, который давно планировал решить, но откладывал по разным объективным причинам! Подробно рассказал в видео и расскажу в последующих! Берегите себя и свое здоровье!" - написал Билан.

В опубликованном видео он также добавил, что давно планировал сделать операцию, но не мог из-за различных шоу и других обязательств. Вернувшись из отпуска на Мальдивах, Дима отправился проверять свое здоровье.

"Я уже целый год живу в не очень удобных условиях", - заявил музыкант.

Какие именно медицинские проблемы его беспокоят, певец не рассказал, лишь отметил, что они обострились после COVID-19.

Напомним, ранее Дима Билан признался в третьей степени алкоголизма.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1961150-popavshiy-v-bolnitsu-dima-bilan-gotovitsya-k-operatsii-video/