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"Люди не должны так погибать": Майя Бекбаева высказалась о пожаре в Абайской области

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Фото
Фото: Хабар телеарнасы

Казахстанская журналистка Майя Бекбаева высказалась в Instagram о бушующих пожарах в Абайской области и напомнила о прошлогодних событиях в Костанайской области, где огонь уничтожил и повредил 91 дом.

"Страшная трагедия в моем родном регионе унесла жизни 14 человек. Приношу свои искренние соболезнования семьям погибших. Люди не должны вот так погибать в мирное время. Сейчас выясняется, что выезжать на борьбу с огненной стихией, приходилось на личном транспорте, без экипировки, без масок! Потому что никакого оснащения нет! Нет техники, нет даже дорог, по которым можно было своевременно добраться до очага возгорания и потушить огонь, не допустить трагедии", - сказала она.

Журналистка также напомнила о трагедии, которая произошла в прошлом году в Костанайской области, в ходе которой огнем был уничтожен и поврежден 91 жилой дом в двух населенных пунктах.

"Никто не сделал выводов из ЧП в Костанае, значит гибель людей - результат безответственности и безалаберного отношения. Очень надеюсь на то, что виновные понесут наказание. И наболевшему вопросу пожарной безопасности будет уделено должное внимание!" - заявила Майя.

Напомним, сегодняшний день был объявлен днем общенационального траура по погибшим в результате крупного лесного пожара в Абайской области, который уже несколько дней бушует на востоке страны. В борьбе с огненной стихией погибли 14 человек - сотрудники лесного природного резервата "Семей орманы".

Погибших при пожаре в Абайской области лесничих посмертно наградили орденами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2024335-lyudi-ne-dolzhny-tak-pogibat-mayya-bekbaeva-vyskazalas-o-pozhare-v-abayskoy-oblasti/

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