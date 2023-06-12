"Это трагедия для всего мира": блогер Айман Кулумбетова о пожаре в Абайской области

Айман Кулумбетова. Фото: instagram.com/nami_kulumbetova

Казахстанская блогерша Айман Кулумбетова высказалась на своей странице в Instagram о ситуации в Абайской области и выразила свои соболезнования семьям погибших при лесном пожаре, передает NUR.KZ.

"Сегодня наши леса горят. И горят до сих пор они именно из-за нашего непонимания ценности нашей земли, природы и жизней казахстанцев. Не думайте о том, кто и что должен сделать на уровне своей должности, подумайте, что сейчас можете сделать вы, чтобы помочь своей земле, своим людям. Участвуйте в процессе, говорите об этом, отправляйте помощь если имеете возможность, несите крик о помощи дальше. На весь мир!" - написала она.

Айман также отметила, что бушующие пожары в Абайской области, это трагедия для всего мира.

"Это трагедия не только для нашей страны, это трагедия для всего мира. Это непоправимый удар по всей экосистеме. Об этом должны говорить все. Прийти на помощь должны все. Абай, держитесь. Выражаю соболезнования семьям всех погибших. Героям светлая память. Они боролись за нас до конца", - добавила блогерша.

Напомним, сегодня, 12 июня, объявлен день общенационального траура по погибшим в результате крупного лесного пожара в Абайской области, который бушует уже несколько дней на востоке Казахстана.

При ликвидации крупного лесного пожара в резервате “Семей орманы” погибли 14 человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2024321-eto-tragediya-dlya-vsego-mira-bloger-ayman-kulumbetova-o-pozhare-v-abayskoy-oblasti/