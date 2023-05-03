Еще одну российскую блогершу заподозрили в неуплате налогов и отмывании денег

Инстасамка. Фото: instagram.com/instasamka

Все операции по банковским счетам российской певицы и блогерши Дарьи Зотеевой, более известной как Инстасамка, приостановлены, сообщает Telegram-канал Mash.

Как пишет издание, федеральная налоговая служба приостановила все операции по банковским счетам Дарьи. Звезду соцсетей проверит МВД РФ на неуплату налогов и отмывание денежных средств.

Напомним, ранее в отношении блогерши Валерии Чекалиной было возбужденно уголовное дело по подозрению в уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств в особо крупном размере.

Позднее автор "Марафона желаний" Елена Блиновская была задержана на границе РФ. По данным следствия, блогерша занизила полученные доходы и не уплатила за период 2019-2021 годов налог на общую сумму свыше 918 млн рублей. Позже Блиновская полностью признала свою вину.

Кроме того, по сообщению Telegram-канала Mash, супруге рэпера Джигана и блогерше Оксане Самойловой также временно закрыли доступ к банковским счетам некоторых ее фирм, которые показали нулевую выручку за прошлый год, чем и вызвали подозрения у налоговой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2019136-esche-odnu-rossiyskuyu-blogershu-zapodozrili-v-neuplate-nalogov-i-otmyvanii-deneg/