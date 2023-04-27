Автора "Марафона желаний" Елену Блиновскую задержали при попытке пересечь границу

Елена Блиновская. Фото: instagram.com/elena_blinovskaya

Блогер Елена Блиновская, известная по своим марафонам желаний, была задержана при попытке пересечь границу РФ. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Следственного комитета России.

Сообщается, что в отношении Блиновской было возбуждено уголовное дело. Ее подозревают в уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств в особо крупном размере.

По данным следствия, Елена Блиновская, оказывая информационные услуги посредством сети Интернет, используя схему "дробления" бизнеса, занизила полученные доходы и не уплатила за период 2019-2021 годов налог на добавленную стоимость и налог на доходы физических лиц на общую сумму свыше 918 млн рублей (5 млрд 102,9 млн тенге по нынешнему курсу).

"Кроме того, в целях придания видимости правомерного владения, пользования и распоряжения полученными денежными средствами, легализовала их путем совершения финансовых операций", – добавили российские правоохранители.

Отмечается, что Елена Блиновская была задержана при попытке пересечь границу РФ на ранее арендованном ею автомобиле. Также у нее с собой нашли авиабилеты для вылета в другую страну.

Сейчас компетентные органы проводят расследование. Также в рамках уголовного дела в офисе и по месту проживания подозреваемой проводятся обыски.

Как пишет Telegram-канал РИА Новости, ссылаясь на собственные источники, Блиновская хотела сначала выехать на арендованной машине в Белоруссию, а оттуда улететь в третью страну. Не исключается, что блогер могла догадываться о возбуждении против нее уголовного дела.

По информации Telegram-канала SHOT, Елену Блиновскую полиция проверяла еще в марте. Тогда она запускала очередной марафон под названием "Новое измерение". Участие стоило от 10,8 тыс. до 1 млн рублей (столько стоило участие под руководством самой Блиновской).

"В МВД поступило сразу несколько заявлений от участниц прошлых марафонов Блиновской, которые считают, что их просто развели. Блогерша проводила онлайн-тренинги отношений, желаний, предназначения и расширения финансового сознания. Несколько девушек набрали кредиты на сотни тысяч рублей, чтобы оплачивать консультации, и их жизнь не трансформировалась в лучшую сторону, и денежный поток так и не пришел", – написали авторы канала.

Также отмечается, что общественники требовали проверить "королеву марафонов" на предмет уклонения от уплаты налогов. Было написано обращение в Генпрокуратуру РФ. Блиновская на тот момент находилась в Японии.

По данным издания 24СМИ, Елена Блиновская известна пользователям Сети как "человек, который помогает исполнять мечты".

Она ведет тренинги по личностному росту, появляется в телепрограммах, публикует посты в собственном блоге и знакомит подписчиков со своей жизнью. На данный момент ее тренинги, так называемые "Марафоны желаний", прошли не менее 300 тыс. человек.

Блиновская ведет тренинги в онлайн-режиме в социальных сетях или посредством приложения WhatsApp. Семинар разделен на 2 части, первая – бесплатная, где женщина делится полезной информацией и устраивает практические занятия. Те, кто верит ей и готов продолжить учебу, оплачивают вторую часть.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2018515-avtora-marafona-zhelaniy-elenu-blinovskuyu-zaderzhali-pri-popytke-peresech-granitsu/