"Всех люблю. Нам удачи": на блогершу Лерчек завели уголовное дело и запретили пользоваться интернетом

Валерия и Артем Чекалины: instagram.com/ler_chek

Блогерша Валерия Чекалина и ее супруг стали фигурантами уголовного дела, сообщает официальный телеграм-канал следственного комитета России. Супругов обвиняют в неуплате налогов и отмывании денежных средств.

По сообщению официального телеграм-канала Следственного комитета Российской Федерации, в отношении блогеров Чекалиных заведено уголовное дело по факту отмывания денежных средств в особо крупном размере.

Это уже второе уголовное дело, фигурантами которого является чета Чекалиных. По заявлению официального телеграм-канала ГСУ СК России по Москве, ранее блогеров-миллионников обвинили в уклонении от уплаты налогов.

Савеловский районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде запрета на определенные действия.

Как пишет издание "Коммерсантъ", блогерше запрещается пользоваться интернетом и другими средствами связи, а также общаться со свидетелями и соучастниками дела.

Лерчек высказалась о ситуации на своей странице в Instagram.

"Кто что спрашивает - я не могу ничего комментировать. Я сама обо всем узнала только что, как и вы. Походу, я ничего не понимаю в этом мире", — сообщила Валерия.

Stories Валерии Чекалиной. Скрины: instagram.com/ler_chek

Позже инстадива поблагодарила свою десятимиллионную аудиторию в соцсети и сказала, что будет скучать.

"Любимые, так сложно было выбрать фотографии для этого поста. Особенно, когда телефон в руках последние минуты. Просто хотела сказать вам огромное спасибо за эти семь лет со мной. Тут. И вы знаете, это не просто всего лишь страница. Это моя душа. Ваши Чекалины будут по вам скучать. Очень сильно любим вас", — написала Валерия.

Супруг блогерши Артем Чекалин, у которого более четырех миллионов подписчиков в Instagram, также опубликовал прощальный пост.

"Всех люблю. Нам удачи. Походу, мы нескоро будем на связи", — написал блогер.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/2013302-vseh-lyublyu-nam-udachi-na-blogershu-lerchek-zaveli-ugolovnoe-delo-i-zapretili-polzovatsya-internetom/