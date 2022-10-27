ТАСС: Собчак не уведомляла МВД России о получении гражданства Израиля

Ксения Собчак. Фото: instagram.com/xenia_sobchak

В правоохранительных органах Российской Федерации высказались касательно информации о том, что журналистка Ксения Собчак имеет гражданство Израиля.

Она не уведомляла компетентные органы касательно получения гражданства другой страны, сообщил ТАСС источник в МВД.

"Ксения Собчак не уведомила Главное управление по вопросам миграции МВД России о наличии у нее гражданства Израиля. Согласно закону, она должна была это сделать в течение нескольких месяцев после получения второго гражданства", — заявил он.

Напомним, ранее сразу два российских издания сообщили, что известная российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак стала подозреваемой по делу о вымогательстве у госкорпорации "Ростех".

Также появилась информация, что теледива покинула Россию.

Тем временем коммерческого директора Собчак отправили в СИЗО. Арест прокомментировала сама журналистка: по ее словам, ее коллеге "пытаются приписать вымогательство".

Сегодня выяснилось, что Ксения Собчак находится в Литве как гражданка Израиля – эту информацию распространили власти прибалтийской страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1994610-tass-sobchak-ne-uvedomlyala-mvd-rossii-o-poluchenii-grazhdanstva-izrailya/