ТАСС: Собчак не уведомляла МВД России о получении гражданства Израиля
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В правоохранительных органах Российской Федерации высказались касательно информации о том, что журналистка Ксения Собчак имеет гражданство Израиля.
Она не уведомляла компетентные органы касательно получения гражданства другой страны, сообщил ТАСС источник в МВД.
"Ксения Собчак не уведомила Главное управление по вопросам миграции МВД России о наличии у нее гражданства Израиля. Согласно закону, она должна была это сделать в течение нескольких месяцев после получения второго гражданства", — заявил он.
Напомним, ранее сразу два российских издания сообщили, что известная российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак стала подозреваемой по делу о вымогательстве у госкорпорации "Ростех".
Также появилась информация, что теледива покинула Россию.
Тем временем коммерческого директора Собчак отправили в СИЗО. Арест прокомментировала сама журналистка: по ее словам, ее коллеге "пытаются приписать вымогательство".
Сегодня выяснилось, что Ксения Собчак находится в Литве как гражданка Израиля – эту информацию распространили власти прибалтийской страны.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1994610-tass-sobchak-ne-uvedomlyala-mvd-rossii-o-poluchenii-grazhdanstva-izrailya/